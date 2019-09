Talpan ii declara razboi Gabrielei Firea! Juristul CSA a fost astazi la Primaria Capitalei si cere de URGENTA sa fie luate masuri

Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Florin Talpan, ii declara razboi primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Talpan vrea sa recupereze locatia magazinului istoric al clubului din Ghencea situat pe strada Brezoianu. Magazinul a fost printre primele de acest gen din Romania si a fost deschis in 1993. In 2003 a ajuns in administrarea unei societati private, iar apoi in 2007 a devenit sediul partidului Forta Civica, infiintat de fostul premier Mihai Ungureanu.

Talpan a castigat in instanta procesul cu echipa lui Gigi Becali pe tema marcii si a numelui Steaua si acum isi doreste sa recupereze aceasta locatie pentru a redeschide magazinul oficial.

Colonelul a mers vineri dimineata la Primaria Capitalei si a depus o solicitare pentru reatribuirea spatiului in care a functionat magazinul Stelei. Prin aceasta cerere, Talpan doreste dispunerea "de urgenta a ratribuirii spatiului din strada Brezoianu nr.15 cu contract de inchiriere pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua".

Talpan asteapta un raspuns favorabil din partea Primariei, iar daca acesta nu va veni ameninta ca va porni un nou proces. Clubul Sportiv al Armatei Steaua, a carei echipa de fotbal evolueaza in Liga a 4-a, nu are in prezent un magazin oficial, ci doar un parteneriat cu un magazin online care comercializeaza produse cu brandul.