Surpriza URIASA! Gabi Iancu ajunge la o alta echipa din Liga 1 dupa ce a retrogradat cu Dunarea Calarasi! Va juca in Europa League! Cu cine semneaza

Iancu n-a reusit sa scape de retrgodare cu Dunarea si pleaca de la Calarasi.

In ultimul sezon, atacantul a jucat si pentru FC Voluntari. Ajuns la 25 de ani, Iancu merge din nou la Viitorul, echipa pentru care a mai jucat in doua randuri.

Iancu s-a despartit ultima data de clubul lui Hagi in 2017, dupa ce a luat titlul cu Viitorul. Iancu a transformat penalty-ul care i-a adus Viitorului victoria si titlul in ultima etapa a play-off-ului din 2017, in fata lui CFR Cluj, apoi a plecat sa joace in Polonia.

Conform Gazetei Sporturilor, Iancu va avea la Viitorul un salariu lunar de 4000 de euro.

Iancu a fost considerat una dintre cele mai mari sperante ale academiei Hagi si a fost cumparat de Steaua pentru a deveni golgeter. Fotbalistul nu s-a ridicat insa la nivelul asteptarilor si a plecat pana la urma liber de contract de la echipa lui Becali. In cariera, Iancu a mai trecut pe la Karabukspor si Termalica.