FCSB - Farul Constanța 3-2 | "Ciudat!" Debusolat după ce a fost îngenuncheat de fosta echipă

La finalul meciului, Gabriel Iancu, atacantul central al Farului Constanța care a îmbrăcat în trecut și tricoul FCSB-ului, a catalogat meciul ca fiind unul "ciudat".

"A fost un joc ciudat. Am început destul de bine și după gol am început să alergăm destul de prost. Ne-au dominat apoi ce la FCSB. Au avut ocazii. Am reușit chiar și așa, pe un fond de dominare din partea lor, să marcăm totuși din nou.

După pauză, FCSB ne-a dominat, însă fără ocazii. Nu știu cum am putut să luăm două goluri în 5 minute, pe finalul jocului. Nu știu dacă a fost vorba de relaxare. Trebuia să ne concentrăm mult mai bine. Orice minut contează până la finalul jocului.

Iancu spera ca Farul să câștige măcar un punct cu FCSB

Un punct în deplasare era totuși ok, dar am primit două goluri în 5 minute și nu știu ce să mai zic. Nu am apucat să vorbesc despre penalty cu jucătorul nostru, Casap.

Dacă s-a dat înseamnă că a fost. Trebuie să reglăm anumite lucruri. Trebuia să menținăm scorul și să plecăm acasă cu puncte.

Clar (că se bucură că a venit Denis Alibec la echipă, n.r.), Alibec este un jucător mare pentru noi și pentru România. Ne va ajuta foarte mult", a spus Gabi Iancu la finalul meciului.

În urma rezultatului de vineri seară, FCSB a urcat pe locul șapte în clasament, cu cinci puncte, în timp ce Farul Constanța se află pe zece, cu patru puncte.

Etapa următoare, FCSB întâlnește Poli Iași pe teren propriu (17.98.2024), în timp ce Farul Constanța va primi vizita lui FC Hermannstadt (19.08.2024).