ULTIMA ORA: FCSB a anuntat adversarii din amicale! Cand joaca impotriva Viitorului lui Hagi

FCSB reia pregatirile saptamana viitoare.

Marti, jucatorii lui Bogdan Andone fac vizita medicala in Bucuresti. Miercuri, echipa se reuneste la baza din Berceni, unde vor avea loc antrenamente pana la finalul saptamanii. De pe 17 iunie, ros-albastrii pleaca la Brasov. Se vor antrena in oras, pe terenurile Forex si Metrom. In perioada cantonamentului vor avea loc 3 partide de verificare, cu Celta Brasov (Liga 4), SR Brasov (Liga 3) si Viitorul.

Toate partidele vor fi transmise pe canalul de youtube al echipei.

22 IUNIE - FCSB - CS Colțea 1920 Brașov - 17:30

25 IUNIE - AS SR Brașov - FCSB - (ora neconfirmată) - Stadionul ”Silviu Ploeșteanu”

28 IUNIE - FCSB - FC Viitorul - 11:00