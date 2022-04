"Nu vreau să se vadă cum că e bine că am ajuns în playoff". Reacția lui Gabi Iancu după înfrângerea de la Voluntari

Singurul gol al partidei a fost marcat de Ricardinho în minutul 88, după o gafă în apărarea constănțenilor. Este a doua înfrângere a formației lui Gheorghe Hagi, după cea cu FCSB, alături de egalul cu CFR Cluj, în primele trei etape din playoff.

Farul rămâne cu 25 de puncte, pe locul cinci, iar Gabi Iancu s-a arătat dezamăgit de prestația echipei de până acum.

"A fost un meci pe care l-am dominat cu faze foarte clare și nu trebuia să luăm acest gol. Trebuie să analizăm bine și să schimbăm ceva, pentru că nu marcăm, nu câștigăm. Avem 0 cu 3. După ce am luat golul, am văzut ce minut e. Noi încercam să marcăm, nu știu exact cum am stat acolo. Nu vreau să se vadă cum că e bine în playoff, trebuie să schimbăm ceva, să marcăm.

E normal să fie supărat, să ne certe și să ne spună ce am făcut greșit", a declarat Gabi Iancu după meci.