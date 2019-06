Performanta fantastica! Viitorul lui Hagi tocmai a batut-o pe Real Madrid la Budapesta!!! Meci senzational pentru echipa U17

Grupa U17 a Academiei merge excelent la Cupa Puskas, de la Budapesta.

Dupa ce au batut-o pe Honved cu 3-1 in primul meci din grupa, pustii lui Hagi au trecut azi si de Real Madrid cu 2-1! Real a deschis scorul in minutul 6, dar Filip Ilie a reusit o dubla si a intors scorul in favoarea echipei din Constanta.

Academia Hagi U17: Stănciulescu - Bileca, Dănuleasa (41 Bîrzu), Sîrbu, Grosu - Mălăele (47 Voicu), Popescu, Grameni - Mustacă (31 Bodișteanu), Ilie (31 Munteanu), Mihai (31 Pocol). Antrenori sunt Lucian Burchel si Constantin Falina.

Duminica, la ora 16:15, Viitorul intalneste Flamengo Rio de Janeiro in ultimul joc din trupa.

In cazul in care va castiga grupa, Viitorul se va califica in finala turneului, care se disputa luni. In acest moment, in grupa cealalta conduce Bayern!