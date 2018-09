Surpriza totala! Becali vrea sa dea bani pe un fotbalist pe care NIMENI nu-l astepta la FCSB! Primul jucator pe care-l vrea in iarna

Gigi Becali si-a fixat deja o tinta pentru transferurile din iarna.

Jonathan Rodriguez, mijlocasul de la FC Botosani, este cel pe care Gigi Becali l-a remarcat in disputa directa de duminica seara, potrivit Gazeta Sporturilor.

"E un mijlocas central, am pus ochii pe el, nu va spun despre cine e vorba", a spus Gigi Becali.

Jonathan Rodriguez este argentinian si se numara printre cei mai buni fotbalisti de la Botosani. El a impresionat in partida cu FCSB, avand un rol esential in faza care a condus la marcarea golului egalizator. Rodriguez l-a driblat pe Planici si i-a pasat perfect lui Mihai Roman. Tot el a dat pasa de gol la prima reusita a Botosaniului.

Initial, Jonathan Rodriguez a jucat in spatele varfului, in centrul liniei de trei mijlocasi ofensivi, insa din acest sezon, Costel Enache l-a plasat in fata apararii.