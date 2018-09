Talpan ii transmite lui Becali sa pregateasca milioanele: "Unii se bucura inainte! Eu ma bucur la urma, cand castig". Ce s-a intamplat ieri, la tribunal

Ieri, la Tribunalul Bucuresti, a avut loc un nou termen al procesului CSA Steaua vs FCSB, in care Armata ii cere lui Becali despagubiri de 37 milioane euro.

Avocatii lui Gigi Becali au cerut ieri amarea teremenului din dosarul pentru prejudiciu deoarece exista un alt proces pe rol, prin care Latifundiarul din Pipera a cerut anularea completa a marcii Steaua.

Judecatorii au aprobat cererea si au mutat judecarea procesului cu miza de 37 de milioane de euro pentru luna decembrie. Intre timp se judeca recursul la procesul in care Becali a cerut anularea marcii Steaua, insa patronul FCSB a pierdut prima parte din proces.

Florin Talpan spune ca FCSB incearca sa tergiverseze dosarul, dar este sigur ca la final el va fi cel care va castiga lupta. Juristul Armatei a declarat pentru ProSport ca "unii se bucura inainte; eu stiu sa rad doar la urma, cand castig".

"FCSB incearca doar sa tergiverseze dosarul. Nu stiu efectiv ce sa mai faca pentru a nu plati prejudiciul adus statului roman prin folosirea fara drept a marcii Steaua Bucuresti. Nu e vorba de nicio amanare, ci e vorba de o cerere de suspendare a judecatii dosarului care are ca obiect prejudiciul.

Este vorba despre un apel, nu de un recurs al FCSB impotriva unei hotarari de anulare marca pe care l-am castigat pe fond in dosarul 11509/3/2017. Nu cred ca instanta va suspenda dosarul cu numarul 34655/3/2016, care are ca obiect pretentii. Nu vad sa fie indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute la articolul 413 din Codul de procedura civila si chiar daca instanta ar suspenda judecata acestui dosar, precizez ca apelul FCSB in dosarul 11509/3/2017 va fi rapid judecat avand in vedere faptul ca s-a respins acitunea pe fond pe o exceptie si anume exceptia lipsei de interes", a spus Talpan pentru ProSport.

"Cu stupoate am auzit de informatiile false privind o rasturnare de situatie in favoarea FCSB. Vad ca unii se bucura inainte, eu stiu sa rad doar la urma, cand castig, fara speculatii si fara trageri de timp", a adaugat juristul Armatei.