Surprize pentru Edi Iordanescu si jucatorii de la Gaz Metan Medias! Ce au primit din partea sponsorului

Cadourile vin la implinirea a 75 de ani de la infiintarea clubului.

In acest sezon, Gaz Metan Medias are sanse sa obtina cea mai buna clasare din istoria clubului, daca se califica in play-off-ul Ligii 1. Echipa antrenata de Edi Iordanescu se afla deocamdata pe locul 7 in clasament, cu 36 de puncte, la egalitate cu FC Botosani (locul 6) si la doua puncte distanta de Viitorul (locul 5). Pana la finalul sezonului regulat, „gazistii” vor mai juca cu CFR Cluj (8 februarie), Academica Clinceni (15 februarie) si Dinamo (22 februarie).

De curand, jucatorii au primit si un cadou din partea sponsorului tehnic Joma. Pentru a marca implinirea a 75 de ani de la infiintarea clubului Hora&co. vor juca, in ultimele meciuri din sezonul regulat, dar si in partea a doua a sezonului, in tricouri special create pentru acest eveniment. O alta surpriza ar putea fi iesirea din insolventa pe 12 februarie 2020. La aceasta data, administratorul judiciar trebuie sa depuna raportul de iesire din reorganizare la Judecatoria Sibiu. Acest lucru inseamna si ca clubul va putea accesa un proiect cu finantare europeana derulata prin intermediul Ministerului Tineretului si Sportului si va beneficia de suma de 2.5 milioane de euro. Acesti bani vor fi folositi pentru acoperirea Tribunei I, pentru instalarea de panouri solare, care vor reduce din cheltuielile la consumul de curent al nocturnei, cat si extinderea hotelului pana la tabela de marcaj, pentru a aduce copiii atat din Medias cat si din toata tara la academia Gazului.

Clubul Gaz Metan Medias a fost infiintat in 1945, sub denumirea Karres Medias, iar de-a lungul timpului au mai purtat numele CSM Medias (1947-1948, 1960-1963), Zorile Rosii (1949), Gaz Metan (1949-1950, 1958-1960, 1963-prezent), Partizanul (1950-1951), Flacara (1951-1956) si Energia (1956-1958). In palmaresul clubului se gasesc o finala de Cupa Romaniei (1951), pierduta cu 3-1 in fata lui CCA Bucuresti, 12 editii in prima divizie si doua locuri 7 in Liga 1, dintre care cea din 2011 a adus o calificare in Europa League. Atunci, mediesenii au trecut de KuPS (0-1, 2-0, 0-1) si Mainz (1-1, 1-1, 4-3 d.p.), pentru a fi eliminati de Austria Viena (1-0, 1-3), in play-off.

Printre jucatorii importanti care au imbracat tricoul echipei se numara Costica Humis, Victor Dumitrescu, Casian Miclaus, Flavius Somfalean, Ionut Buzean, Claudiu Boaru, Ovidiu Hoban, Alexandru Curtean, Ciprian Petre, Razvan Plesca, Cristian Todea, Paul Parvulescu, Alexandru Munteanu sau Marius Constantin, dar si stranierii Azdren Llullaku, Eric de Oliveira, Jasmin Trtovac, Thaer Bawab, Zoran Markovici, Roberto Romeo sau Akaki Khubutia. Antrenorii emblematici sunt Stefan Dobay, Francisc Ronay, Nicolae Covaci, Ioan Sabau, Cristian Pustai sau Edi Iordanescu.