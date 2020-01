Edi Iordanescu pleaca de la Gaz Metan Medias! "Inchid colaborarea oficial la Medias" Unde ar putea merge din vara

Antrenorul Gazului a vorbit despre situatia de la echipa si planurile sale de viitor.

Aflat in cantonament cu echipa in Spania, Edi Iordanescu a declarat intr-o conferinta de presa ca zilele la club sunt numarate, principalul motiv fiind faptul ca isi doreste mai mult decat un loc in play-off.

"In vara imi inchid oficial colaborarea aici, vedem daca vor exista perspective de continuitate. Nu depinde de mine. In primul rand depinde de club si de ceea ce va putea clubul sa puna concret pe masa pentru anul viitor. Cred ca va fi foarte greu cu aceleasi conditii financiare si cu acelasi buget sa emitem pretentii mai mult decat o prezenta in play-off si pentru mine nu ar mai fi suficient", a spus antrenorul.

Intrebat despre o viitoare posibila destinatie, Iordanescu spune ca vrea cu orice pret sa antreneze o echipa cu care sa se bata la titlu si recunoaste ca a fost in discutii cu FCSB.

"Cu FCSB au fost mai multe discutii, dar nu stiu daca vom putea colabora, intrucat acolo sunt niste conditii si un mod de a lucra... La Craiova sunt conditiile necesare pentru a emite pretentii la titlu. Si cand am plecat de la Pandurii am fost in discutii cu Craiova.

Nu am oferta de la CFR Cluj. Daca voi avea, vom vorbi. Si atunci am ezitat sa semnez cu CFR. Aveam informatii ca nu e unitate la nivel de conducere, ca sunt niste tabere. S-a facut performanta si existau niste bariere de trecut. Era o lupta pe trei fronturi. A fost perioada foarte scurta. Am spus pas, apoi oferta a fost concreta si am acceptat. Regret ca nu am putut sa am continuitate. Momentul acela pe mine m-a intarit si mi-a dat curaj pentru viitor", a explicat Edi Iordanescu.