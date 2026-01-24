...despre stilul de joc: "Nu îmi doresc să joc pentru România și să joc doar pentru mine. Nu vreau să arăt că sunt cel mai bun. Vreau să joc pentru echipă, vreau să ajut prin jocul meu prin assist-uri și multe alte lucruri"



...dacă își propune să fie lider la Rapid: "Deja avem un lider. Chiar azi m-am întâlnit cu Dobre. Dacă eu îmi fac treaba, colegii vor fi aproape de mine. Eu sunt un băiat care își dorește să ajute echipa, nu să facă probleme la club"

...ce va face dacă fanii Rapidului îi vor cere să înjure Steaua: "O să merg în fața galeriei, dar nu voi înjura Steaua. Sunt bine crescut, sunt un băiat educat. Nu îmi doresc să fac chestia asta. Așa cum știți, eu sunt un băiat liniștit, nu vreau să supăr pe nimeni. Doar să-mi fac treaba"

...despre barajul cu Turcia: "Am jucat în Turcia, știu fotbalul de acolo. Cred că putem face un meci bun contra Turciei. Ei au o echipă foarte puternică, au jucători la echipe din Europa, dar vom avea șansa noastră dacă noi vom fi compacți și vom sta bine în teren. Ei joacă totul pe atac, dar pe apărare..."

...despre alte oferte din România: "Nu am discutat cu altă echipă în afară de Rapid".

...despre Costel Gâlcă: "Am vorbit despre antrenamentele cu Rapid. Domnul Gâlcă este un antrenor foarte bun și el știe cel mai bine cum să gestioneze aceste lucruri"

...despre relația cu fanii Rapidului: "Am avut foarte multe mesaje din partea fanilor. Nu cred că va fi o problemă. Eu cred că mă vor susține. Vreau să dau ce am mai bun pe teren ca să fie alături de mine".

...despre lupta la titlu: "Am urmărit campionatul. Cred că primele 3-4 echipe sunt echipe care ne pot pune probleme"



...despre foștii colegi de la FCSB: "Nu am primit mesaje din partea foștilor colegi, dar era cumva normal. Nu m-am supărat. Eu îmi doresc FCSB în play-off pentru că ar fi un campionat mai frumos. Am avea mai multe meciuri frumoase"

...despre forma sa fizică: "Fizic mă simt bine. Am muncit lunile astea foarte mult, dar am nevoie să prind ritmul de joc. Am nevoie de câteva meciuri să fiu fizic bine"



...despre comentariile negative ale fanilor FCSB: "Am observat și eu. Nu am ce să fac. Eu vreau să-mi fac meseria foarte bine, să dau totul pe teren. Nu știu dacă mă deranjează lucrurile astea. Când am fost la FCSB, am dat tot ce am avut mai bun, oamenii din club m-au susținut, am avut încredere în mine. Acum e alt capitol și mă gândesc doar la Rapid"

...despre FCSB: "Cu Florin Vulturar mai țin legătura pentru că a fost primul meu interimar. Acum sunt cu Giovanni Becali. Nu am vorbit cu cei de la FCSB"

...despre presiune: "Sunt obișnuit cu presiunea. Am jucat la echipe destul de mari și am fost obișnuit. Nu cred că o să-mi fie greu. Eu știu ce pot și știu că trebuie să dau totul pe teren. Mă aștept să fiu și criticat, dar am puterea să-mi revin și să fiu bine"

...despre dorința de a reveni în fotbalul din Vest: "Asta îmi doresc, dar nu vreau să mă grăbesc. Vreau să fiu într-un mediu foarte bun, să fiu ajutat. După aceea, da, îmi doresc să mai fac pasul afară. Așa cum v-am zis, nu am vrut acum să merg în China sau Arabia. Dacă voi fi bine, voi avea posibilitatea să merg afară, dar nu mă gândesc acum. Vreau performanță cu Rapid, să ne batem la titlu, iar în vară să intrăm într-o grupă europeană"

...despre poziția preferată: "Eu am jucat mai mult timp în dreapta. Număr 10 am jucat destul de mult. Eu cred că pot juca număr 10 și inter dreapta. Îmi doresc să-mi îmbunătățesc jocul și poziția de număr 10 mi se potrivește foarte bine.



...despre alte oferte: "Am avut niște oferte din Arabia sau China. Nu am vrut să merg de la vârsta asta în Arabia sau China. Eu cred în mine și îmi doresc să îmi cresc nivelul.



...despre negocieri: "A fost o perioadă mai dificilă. A fost greu și pentru mine să mă decid. Am vrut să rămân în străinătate, dar îmi doream să fiu într-un mediu bun, iar Rapidul mi-a oferit chestia asta. Am vorbit cu familia despre Rapid. Am considerat că pentru mine e mai bine să revin în țară și să joc. Eu cred că am ales bine, sunt fericit"



...despre fani: "Știu atmosfera din Giulești. Am urmărit foarte multe meciuri. Suporterii sunt minunați, fac o atmosferă frumoasă. Abia aștept să jucăm acasă și sunt curios de atmosferă, dar din vorbe am auzit că e ceva foarte mișto"

...de ce a ales Rapid: "Am avut și alte oferte, dar am ales să vin aici pentru că am vorbit cu domnul Angelescu o săptămână și jumătate, chiar două. Mi-a povestit despre proiectul Rapid și am fost foarte încântat. Eu am dorit să am oportunitatea să fiu într-un mediu foarte bun, să fiu liniștit, să-mi văd de fotbal. Îmi doresc să progresez. Am trecut printr-o perioadă mai grea, n-am jucat atât de mult. Pasul e făcut și pentru echipa națională pentru că vreau să fiu la baraj.

