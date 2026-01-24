West Ham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 14:30. Start în etapa #23 din Premier League

West Ham tocmai a încheiat seria de 10 meciuri consecutive fără victorie, după ce a câștigat derby-ul londonez cu Tottenham, scor 2-1. Chiar și așa, formația pregătită de Nuno Espirito Santo a rămas în zona locurilor retrogradabile, pe 18, cu doar 17 puncte.

De partea cealaltă, Sunderland vine după victoria de pe teren propriu contra lui Crystal Palace, 2-1. Nou-promovata condusă de Regis Le Bris are un sezon peste așteptări și se află în prima jumătate a clasamentului, pe 9, cu 33 de puncte.

În partida tur din acest sezon, disputată pe Stadium of Light, chiar în prima rundă a sezonului, Sunderland a obținut o victorie la scor de neprezentare contra lui West Ham, după golurile marcate în repriza secundă de Mayenda, Ballard și Isidor.

