Fotbalistul român își dorește să plece de la gruparea londoneză pentru a prinde minute îniante de barajul pentru Cupa Mondială din 2026, însă, chiar dacă s-a vorbit intens despre variante precum AS Roma sau RB Leipzig, până în momentul de față nu s-a concretizat nimic.

Radu Drăgușin, rezervă la Burnley - Tottenham

Mai mult decât atât, presa britanică a început să scrie din ce în ce mai mult că Tottenham nu ar fi de acord să îl lase pe fotbalistul român să plece, nu sub formă de împrumut cel puțin.

Radu Drăgușin este din nou în lotul lui Spurs. În runda 23 din Premier League, Tottenham va juca pe terenul lui Burnley (în această seară, de la 17:00, LIVE pe VOYO), iar fundașul român va începe meciul pe banca de rezerve.

La conferința de presă premergătoare duelului, Thomas Frank a explicat că are nevoie de toți jucătorii din lot și că nu mai vrea nicio plecare.



”E cinstit să spun că nu avem mulți jucători. Trebuie să-i păstrăm pe fotbaliștii pe care-i avem. Cu Dortmund nu aveam mulți jucători disponibili și e greu să schimbi cursul unui joc atunci când ai nevoie de ceva fresh”, a spus Thomas Frank, citat de Daily Mail.

