Dezvaluiri din interiorul clubului! De ce nu a mai plecat Edi Iordanescu la Craiova: "Ni s-au oferit si bani si jucatori."

Edi Iordanescu va ramane la Gaz Metan.

Patronul Craiovei l-a vrut pe Edi Iordanescu si le-a facut o oferta oficiala celor de la Gaz Metan. Mutarea a picat tocmai din cauza lui Iordanescu, care a refuzat sa plece la Craiova:

"Ni s-au oferit si bani, si jucatori in plus, si schimburi de jucatori, insa nu a vrut sa mearga Edi Iordanescu la Craiova. L-am rugat pe Rotaru sa nu ne mai bulverseze, ca el nu vrea sa mearga. Rotaru mi-a zis: <Imi vad de treaba, dar sa stii ca la vara ti-l iau.> El are pana pe 30 iunie contract.", a spus pentru digi Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan Medias.

Gaz Metan are 36 de puncte si este pe locul 5 in Liga 1, pozitie care duce in play-off. Mediesenii o vor intalni in prima etapa din 2020 chiar pe Craiova, care are un singur punct mai mult in clasament.