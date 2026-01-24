Pierdere mare înaintea duelului cu FCSB! Fotbalistul de 22.000.000 de euro, transfer în Serie A

FCSB a fost învinsă clar de Dinamo Zagreb, scor 1-4, într-un meci din runda a șaptea din Europa League.

Unicul gol reușit de roș-albaștri a fost marcat în prima repriză de Bîrligea (42'), în timp ce gazdele au înscris prin Bakrar (7'), Beljo (11', 71') și Kulenovic (90+3).

Juventus vrea să aducă starul lui Fenerbahce chiar înainte de duelul cu FCSB



După înfrângerea din Croația, FCSB va juca ultimul meci din grupa unică de Europa League cu Fenerbahce, pe Arena Națională.

Chiar înaintea meciului decisiv pentru roș-albaștri, Juventus poate să aducă un jucător valoros de la Fenerbahce.

Este vorba despre Youssef En-Nesyri, despre care jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că echipa de tradiție din Serie A este aproape să rezolve împrumutul atacantului marocan și mutarea s-ar putea realiza chiar înaintea meciului cu echipa campioană a României.

