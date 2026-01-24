Pierdere mare înaintea duelului cu FCSB! Fotbalistul de 22.000.000 de euro, transfer în Serie A

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fenerbahce poate pierde unul dintre cei mai valoroși jucători din lot chiar înaintea duelului cu FCSB din Europa League.

FCSB a fost învinsă clar de Dinamo Zagreb, scor 1-4, într-un meci din runda a șaptea din Europa League.

Unicul gol reușit de roș-albaștri a fost marcat în prima repriză de Bîrligea (42'), în timp ce gazdele au înscris prin Bakrar (7'), Beljo (11', 71') și Kulenovic (90+3).

Juventus vrea să aducă starul lui Fenerbahce chiar înainte de duelul cu FCSB

După înfrângerea din Croația, FCSB va juca ultimul meci din grupa unică de Europa League cu Fenerbahce, pe Arena Națională. 

Chiar înaintea meciului decisiv pentru roș-albaștri, Juventus poate să aducă un jucător valoros de la Fenerbahce.

Este vorba despre Youssef En-Nesyri, despre care jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că echipa de tradiție din Serie A este aproape să rezolve împrumutul atacantului marocan și mutarea s-ar putea realiza chiar înaintea meciului cu echipa campioană a României.

Youssef En-Nesyri a ajuns la Fenerbahce în iulie 2024 de la Sevilla în schimbul a 19,5 milioane de euro și a reușit 38 de goluri și opt pase decisive, în 77 de meciuri jucate pentru echipa din Turcia.

Atacantul marocan este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Partida FCSB - Fenerbahce, din runda a opt a fazei ligii din Europa League, va avea loc joi (29 ianuarie), de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

