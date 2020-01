"Nu a inchis total usa!" Edi Iordanescu a avut o discutie cu Gigi Becali! Ce l-a rugat antrenorul celor de la Medias pe Becali, iar patronul ros-albastrilor a refuzat: "Mi-a dat planurile peste cap!"

Edi Iordanescu a vorbit despre transferul lui Darius Olaru la FCSB.

Antrenorul celor de la Gaz Metan Medias, Edi Iordandescu, a vorbit despre transferul lui Darius Olaru, la FCSB si spune ca ar fi preferat ca Gigi Becali sa il lase la Medias pana la finalul sezonului regulat.



"A plecat Olaru si sunt sanse extrem de mici ca el sa se intoarca, probabil ca el va ramane la FCSB, pana la urma decizia a fost a lor. Eu nu am vrut sa influentez decizia pentru ca la mijloc e si destinul unui jucator. Stiu ca cu o anumita parte a sufletului si-ar fi dorit sa duca munca la capat.

M-am gandit, pentru ca am vazut ca s-a mai practicat asta la FCSB si avem si un caz recent, cazul Miron, care a lasat exact pentru cele trei etape. Am avut o discutie cu patronul celor de la FCSB, nu a inchis usa total, dar si-a manfiestat dorinta de a-l avea in pregatire. Mie asta mi-a dat putin planurile peste cap, pentru ca si noi avem strategia noastra", a spus Edi Iordandescu, la Telekomsport.