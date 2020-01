De ce ezita sa semneze Edi Iordanescu un nou contract pe 3 ani cu Gaz Metan

Antrenorul are contract cu Mediasul pana in iunie 2020.

Gaz Metan Medias se afla pe locul 5 in Liga 1, cu sanse sa se califice in play-off. Sibienii au 36 de puncte si principalele urmaritoare sunt Viitorul (35p), FC Botosani (33p), Sepsi (28p) si Dinamo (28p), dar mai au de disputat meciuri grele in februarie cu CS „U” Craiova, CFR Cluj, Academica Clinceni si Dinamo. Clubul a iesit recent din insolventa si oficialii vor sa ofere stabilitate echipei, asa ca i-au propus lui Edi Iordanescu sa semneze un nou contract valabil pana in 2023. Desi are o relatie foarte buna cu presedintele Ioan Marginean, antrenorul a ezitat pana acum sa isi puna semnatura pe o noua intelegere.

Iordanescu jr. asteapta ca echipa sa se califice in play-off si sa vada daca mediesenii au ambitii mai mari pentru acest sezon, in conditiile in care el crede ca, prin aducerea catorva jucatori de valoare, echipa se poate lupta chiar pentru titlul de campioana. De asemenea, doreste sa vada cat va investi Romgaz si Transgaz, principalii sponsori ai echipei, dupa ce clubul a iesit din insolventa, pentru a isi face o idee despre cum ar putea arata urmatoarele trei sezoane la Medias. De asemenea, el se afla pe lista celor de la CS „U” Craiova pentru a-l inlocui pe Victor Piturca, in vara lui 2020 posturile de antrenor la CFR Cluj si FCSB ar putea deveni disponibile si are contacte cu cateva cluburi straine, unele oferindu-i conditii financiare exceptionale.

"Gaz Metan are un sezon foarte bun in Liga 1, pe care doreste sa il incununeze cu o participare in premiera in play-off, care ar rasplati astfel munca echipei. Artizanii acestor rezultate deosebite sunt jucatorii si staff-ul tehnic condus de Edi Iordanescu, omul care a crezut si a impus acest obiectiv inca de la inceputul sezonului. In opinia noastra, performanta vine din continuitate, din seriozitate, din pasiune si din munca bine facuta. Tehnicianul Edi Iordanescu are contract cu Gaz Metan pana in data de 30 iunie 2020. Pentru ca ne dorim continuitate, rezultate din ce in ce mai bune, ne dorim sa scriem o noua pagina in istoria clubului, intr-un an aniversar (n.r. - in 2020, Gaz Metan implineste 75 de ani de la infiintare), am inceput negocierile cu acesta in vederea prelungirii contractului pentru inca trei ani”, a transmis presedintele Ioan Marginean.