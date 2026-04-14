”U” Cluj și-a păstrat poziția de lider în Superliga, după ce a „dezmembrat-o” pe Universitatea Craiova în primul meci direct din play-off.

”U” Cluj s-a impus cu 4-0, într-un meci din runda a patra din play-off-ul Superligii. Ardelenii au înscris prin Lukic (45', 51'), Stanojev (15') și Nistor (87').

Florin Prunea a numit favorita la titlu în Superliga

Fostul portar al lui Dinamo și componente important al „Generației de Aur” consideră că ”U” Cluj este echipa favorită la titlu în acest moment, după ce s-a distanțat la trei punct de Universitatea Craiova.

Florin Prunea consideră că ardelenii au cea mai în formă echipă din campionat la acest moment.

„S-a schimbat favorita la titlu. U Cluj dovedește că în momentul de față că e cea mai în formă echipă. Are o poftă de joc extraordinară. Dacă menține acest ritm, și nu văd de ce nu ar reuși, va căștiga titlul.

(n.r. vă așteptați la începutul play-off-ului să facă această surpriză?) Da, mă așteptam. Au o pofta de joc extraordinară. Au și un portar excelent, care ține echipa meci de meci.

Lukic este golgheter, au toate ingredientele pentru a reuși. În acest moment, ei sunt favoriți”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte.

Pe locul secund în clasament rămâne Universitatea Craiova cu 36 de puncte, în timp ce Rapid completează podiumul cu 32 de puncte. Pe 4 se situează CFR Cluj cu 31 de puncte, iar FC Argeș e pe 5 cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo e ultima cu 28.