Considerați favoriți pentru titlul așteptat de peste 30 de ani, oltenii au cedat categoric în Ardeal. Jug Stanojev, Jovo Lukic (dublă) și Dan Nistor au marcat pentru U Cluj în meciul pe care Craiova l-a disputat, mai bine de 70 de minute, cu un om în minus după eliminarea lui Monday Etim.

Mihai Rotaru și Sorin Cârțu, decizie radicală

După meciul pierdut cu U Cluj, oficialii de la Universitatea Craiova au luat o decizie radicală. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al echipei, dar și Sorin Cârțu, președintele onorific, nu vor mai face declarații până la finalul acestui sezon.

Această decizie a fost luată pentru a le acorda jucătorilor, dar și celor din staff-ul tehnic, liniștea de care au nevoie pentru acest final tensionat de sezon, scrie digisport.ro.

Pentru Universitatea Craiova, aceasta a fost a doua înfrângere din play-off, după 0-1 pe teren propriu cu FC Argeș în prima etapă. O eventuală ratare a titlului ar reprezenta un adevărat dezastru pentru echipa patronată de Rotaru, în contextul în care multe voci importante din fotbalul românesc o dădeau drept favorită clară.

Universitatea Craiova este pe locul doi, cu 36 de puncte, la patru puncte distanță de locul trei, ocupat de Rapid, și la trei lungimi de primul loc, ocupat de liderul U Cluj, cu victorii pe linie.

U Cluj se pregătește pentru meciul cu Dinamo

U Cluj este lider cu 39 de puncte și este singura echipă cu victorii pe linie în play-off, patru din patru, dar și cel mai bun golaveraj, cu nouă goluri marcate și doar două primite.

În următoarea etapă, ardelenii se vor deplasa la București pentru duelul cu Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita Rapidului.