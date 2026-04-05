Csiksezereda a promovat în acest sezon în Superliga, iar acum se află pe locul 12 în play-out, la patru puncte de „zona roșie”.

La echipa din Miercurea Ciuc a avut loc de-a lungul sezonului mai multe momente controversate.

Florin Prunea, dezvăluiri incredibile despre Zoltan Szondi

Fostul portar al „Generației de Aur” a vorbit despre ce nereguli s-ar face la echipa a doua a lui Csikszereda.

Florin Prunea a aflat că Zoltan Szondi și-ar fi bătut joc de steagul României și l-a făcut praf pe oficialul de la Miercurea Ciuc.

„Voi nu știți, nu pot să spun chiar tot, dar vă spun ce mesaje primesc de acolo, de la oamenii din zonă. Gheorgheni e echipa a doua a lui Miercurea Ciuc. Arbitri care stau în pensiuni gratis, șprițuri... cică ce e în zona aia e incredibil! Sunt trei președinți care m-au sunat, unii care au jucat meci de baraj, acum probabil o să se afle. Mi-au zis: <<La noi, aici, e o enclavă, e nenorocire, nu putem să mișcăm!>>.

Dacă era protejat (n.r. steagul României) prin lege, ăsta (n.r. Zoltan Szondi) trebuia închis până acum de 30 de ori, la ce a făcut pe acolo!”, a spus Florin Prunea, conform iAMSport.ro.