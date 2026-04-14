Presa din Cluj a scris despre posibilitatea ca cei doi fotbaliști, obișnuiți ai lotului echipei naționale, să vină la ”U” Cluj din această vară.

Radu Constatea, președintele formației ardelene a fost întrebat despre această informație și a oferit un răspuns clar.

Ce a spus oficialul lui ”U” Cluj despre mutările lui Stanciu și Burcă

Președintele „șepcilor roșii” a fost întrebat dacă ar fi posibilă venirea celor doi fotbaliști din vară.

Radu Constantea a afirmat că Burcă și Stanciu ar depăși bugetul de salarii pe care îl are ”U” Cluj în acest moment.

„Nu, nivelul de salarizare este mult peste posibilitățile noastre financiare. Nu pot confirma acest lucru”, a declarat Radu Constantea, conform Digi Sport.

Nicolae Stanciu a părăsit-o pe Genoa la începutul acestui an și a semnat cu formația din China: DL Yingbo. Acolo, mijlocașul de 32 de ani a bifat cinic meciuri și a reușit un gol și două assist-uri.

De cealaltă parte, Andrei Burcă are aproape un an la YN Yukun, unde a adunat 16 partide, un gol și o pasă decisivă.

Stanciu este cotat la 2 milioane de euro, conform Transfermarkt.com, în timp ce Burcă are o valoare de piață de 1,8 milioane de euro, potrivit aceleiași surse.