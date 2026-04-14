Fanii echipei lui Bergodi se gândesc deja la primul titlu din istoria de 107 a clubului, chiar dacă, la nivel declarativ, oficialii și staff-ul tehnic încearcă să rămână rezervați, fixând ca obiectiv doar participarea în cupele europene.

U Cluj vrea să dea două lovituri: Nicolae Stanciu și Andrei Burcă!

În birouri, lucrurile încep să se miște. U Cluj a făcut deja primul transfer pentru sezonul următor, pe nigerianul Friday Adams (23 de ani) de la FC Botoșani, dar pregătește alte două lovituri.

Nicolae Stanciu (32 de ani) și Andrei Burcă (32 de ani), ambii titulari la echipa națională a României, sunt doriți de oficialii clubului pentru a ”betona” lotul înainte de preliminariile cupelor europene, scrie efainlacluj.ro.

Primul a semnat recent cu Dailan Yingbo, în China, dar poate fi convins să revină în România cu un contract generos, dar și cu oportunitatea de a juca în Champions League.

Fundașul este sub contract cu o altă echipă chineză, Yunnan Yukun, și poate oferi siguranță în compartimentul defensiv, mai ales că are o experiență incontestabilă în meciurile cu miză.

U Cluj, lider cu 39 de puncte

U Cluj este lider cu 39 de puncte și este singura echipă cu victorii pe linie în play-off, patru din patru, dar și cel mai bun golaveraj, cu nouă goluri marcate și doar două primite.

În următoarea etapă, ardelenii se vor deplasa la București pentru duelul cu Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita Rapidului.