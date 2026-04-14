Experții de la Football Meets Data știu cine va câștiga Superliga României

Luni seară, în a doua zi de Paște, s-a încheiat și etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României.

”U” Cluj se află pe primul loc cu 39 de puncte, după ce a învins-o cu 4-0 pe Universitatea Craiova, care a rămas pe poziția secundă cu 36 de puncte. Podiumul este completat de Rapid, cu 32 de puncte, urmată de CFR Cluj (31p), FC Argeș (30p) și Dinamo (28p).

Statisticienii de la Football Meets Data au realizat calcule în ce privește lupta la titlu din Superliga României și au evidențiat că ”U” Cluj și-a sporit șansele la câștigarea campionatului cu 24 de procente după ce a spulberat-o pe Universitatea Craiova pe ”Cluj-Arena”.

Tot FMD a creat un tabel în care a remarcat faptul că ”U” Cluj deține acum aproape 75 la sută șanse să se impună la finalul actualei stagiuni, în timp ce oltenii sunt la bariera de 25 de procente.

Din calculele statisticienilor, doar o minune ar face ca Rapid, CFR Cluj, Dinamo sau FC Argeș să câștige campionatul în acest sezon.

Procentele echipei pregătite de Cristiano Bergodi au explodat după victoria cu Universitatea Craiova, care poate fi definitorie în lupta la titlu, chiar dacă mai sunt șase etape rămase de disputat în play-off.

  • Mai jos, tabelul care indică faptul că ”U” Cluj e văzută drept favorită de experții de la Football Meets Data la primul loc la finalul play-off-ului Superligii României

”U” Cluj - Craiova 4-0

Jug Stanojev a deschis scorul în minutul 15, iar Jovo Lukic a majorat diferența în minutul 45, după ce în minutul 20 Monday Etim și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

În actul secund, Lukic a realizat ”dubla” în minutul 51, iar Dan Nistor a închis tabela de marcaj la 4-0 în minutul 87 al meciului, după ce a fructificat din pasa lui Issouf Macalou.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte. 

Pe locul secund în clasament rămâne Universitatea Craiova cu 36 de puncte, în timp ce Rapid completează podiumul cu 32 de puncte. Pe 4 se situează CFR Cluj cu 31 de puncte, iar FC Argeș e pe 5 cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo e ultima cu 28.

