”U” Cluj se află pe primul loc cu 39 de puncte, după ce a învins-o cu 4-0 pe Universitatea Craiova, care a rămas pe poziția secundă cu 36 de puncte. Podiumul este completat de Rapid, cu 32 de puncte, urmată de CFR Cluj (31p), FC Argeș (30p) și Dinamo (28p).

Experții de la Football Meets Data știu cine va câștiga Superliga României

Statisticienii de la Football Meets Data au realizat calcule în ce privește lupta la titlu din Superliga României și au evidențiat că ”U” Cluj și-a sporit șansele la câștigarea campionatului cu 24 de procente după ce a spulberat-o pe Universitatea Craiova pe ”Cluj-Arena”.

Tot FMD a creat un tabel în care a remarcat faptul că ”U” Cluj deține acum aproape 75 la sută șanse să se impună la finalul actualei stagiuni, în timp ce oltenii sunt la bariera de 25 de procente.

Din calculele statisticienilor, doar o minune ar face ca Rapid, CFR Cluj, Dinamo sau FC Argeș să câștige campionatul în acest sezon.

Procentele echipei pregătite de Cristiano Bergodi au explodat după victoria cu Universitatea Craiova, care poate fi definitorie în lupta la titlu, chiar dacă mai sunt șase etape rămase de disputat în play-off.