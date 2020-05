Suporterii lui Dinamo au strans o noua suma IMPRESIONANTA! Banii se vor duce in conturile jucatorilor! Ce mesaj au transmis posibililor investitori

Din articol Comunicatul suporterilor din PCH

Suporterii din PCH au anuntat ca au strans o noua suma de bani, care va fi folosita pentru plata salriilor fotbalistilor.

Dupa ce au reusit sa stranga banii pentru obtinerea licentei, Suporterii dinamovisti vor mai vira in conturile clubului inca 50.000 de euro, bani stransi in ultima saptamana.

Suma a fost adunata prin programul DDB, iar banii vor ajunge in conturile clubului pentru a se achita salariile fotbalistilor si staff-ului.

Suporterii au asigurat ca suma virata in conturile clubului va fi sub forma de imprumut, iar daca aceasta nu va fi rambursata fanii vor primi inca o parte din actiuni, ajungand sa detina pana la 20% din actiunile clubului.

"ACTA, NON VERBA!

Suntem oameni ai actiunilor, ai faptelor. Trecem dincolo de vorbe.

Dupa plata licentei de catre suporteri, prin ProgramDDB, suntem gata sa oferim alti 50.000€, care s-au strans in ultima saptamana, pentru plata salariilor jucatorilor. Suma aceasta se adauga celorlalte doua transe deja transferate catre club, 200.000€ si 150.000€.

Membrii DDB vor primi prin email invitatia de a vota aceasta propunere.

Nu putem lasa echipa la greu.

Banii cu care ajutam clubul NU SE PIERD si nu sunt pusi intr-un sac fara fund. Masurile pe care le luam pentru a ne asigura de acest lucru sunt acestea:

1. Banii ajung in club sub forma de imprumut.

2. Contractele pe care le incheiem sunt pregatite de expertii pe probleme juridice din boardul DDB. Suntem asistati de o casa de avocatura, ”Tuca, Zbarcea & Asociatii” care este lider in domeniu in Romania.

3. Persoanele desemnate de catre boardul DDB asista la efectuarea platilor si intra in posesia copiilor de pe ordinele de plata. Astfel ne asiguram ca banii ajung la jucatori.

4. La data scadenta, daca sumele nu se intorc in ProgramDDB, acestea se transforma in actiuni.

In felul acesta membrii DDB pot ajunge sa detina 20% din Clubul Dinamo.

Masurile sunt gandite in asa fel incat un potential investitor SERIOS sa poata prelua clubul fara a fi impiedicat de interventia noastra.

FOARTE IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE!

Dorim ca investitorii interesati de preluarea pachetului majoritar sa se prezinte in mod deschis si transparent si sa prezinte garantii solide ca pot tine un club ca Dinamo.

In România au fost prea multe experiente nefericite cu anonimi care au preluat destinele unor cluburi pe baza unor PROMISIUNI si apoi au disparut in ceata.

Tocmai de aceea trebuie sa fim pregatiti, noi, suporterii, sa preluam clubul, in cazul in care nu va exista alternativa unui investitor SERIOS.

Pana la urma suntem singurii care am trecut dincolo de vorbe si promisiuni, LA FAPTE.

Suntem 5.600 de membri DDB. In momentul in care vom ajunge la 10.000 de membri in ProgramDDB, vom fi gata sa ne asumam preluarea clubului, adica pachetul majoritar de actiuni", au scris fanii, pe pagina de Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo.

