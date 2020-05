PLANETA SF! Dinamo face 'transferul' care o poate baga in faliment! E gata sa plateasca un pret URIAS pentru jucatorul de care nu stie cum sa mai scape

E nebunie la Dinamo dupa ce clubul risca sa plateasca un milion de euro catre un finantator.

Ionut Serban, mijlocasul lui Dinamo, are o clauza inedita in contractul sau. Aceasta clauza prevede ca Dinamo sa plateasca un milion de euro catre Vasile Siman, patronul de la Sportul, in orice moment va parasi jucatorul echipa.

Vasile Siman a vorbit despre aceasta problema, dar crede ca Dinamo o poate rezolva prelungindu-i contractul lui Serban. "El nu poate sa joace fotbal pentru ca are acea clauza? El discuta cu Dinamo despre prelungirea contractului. Daca i se termina contractul de ce mai negociaza cu clubul> Cine l-a impiedicat pe Serban sa plece imprumut? Clauza nu prevede nimic despre asta. Sa terminam cu circul asta. Serban nu e legat de acea clauza, ci de contractul pe care l-a semnat.", a declarat Siman pentru Gazeta.

Aceasta problema a aparut tocmai cand Dinamo trece printr-o perioada extrem de grea si Ionut Negoita doreste sa vanda clubul deoarece nu il mai poate sustine financiar.

Jucatorul spune ca nu e el vinovat si asteapta sa se rezolve treburile. "Eu, practic, am fost mereu legat de maini si picioare cu contractul acesta. Am pus eu clauza aia nenorocita? O urasc. Nu e normal sa fiu eu vinovat.", a spus Serban.