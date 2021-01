Suporterii lui Dinamo au dat o noua lovitura! L-au convins pe Nicolae Badea sa se alature proiectului socios. Cum vede fostul actionar viitorul clubului

Chiar daca a parasit clubul in 2013, fostul actionar al alb-rosilor a ramas in continuare aproape de echipa.

Badea a vorbit despre situatia foarte grea din punct de vedere financiar prin care trece echipa sa de suflet. El s-a declarat optimist in ceea ce priveste viitorul lui Dinamo, punandu-si speranta in primul rand in capacitatea suporterilor de a sustine financiar echipa.

De altfel fostul actionar dinamovist a dezvaluit ca s-a inscris in programul DDB si chiar a lasat de inteles ca a cotizat cu o suma destul de importanta de bani.

"Nu pot sa spun si nici nu vrea sa ofer un diagnostic in aceasta chestiune. Structural sunt o fire optimista, sigur, moderata, cu o anumita doza de prudenta, pentru ca este necesara si cu un grad de luciditate foarte ridicat. Repet, miscarea socios a DDB-ului este singura ancora reala in prezent.

M-am inscris tarziu, dar cred ca am recuperat intarzierea. Am fost in cunostinta de cauza in legatura cu miscarea suporterilor si este o chestiune formidabila, nu o vad posibila de replicat in Romania, de suporterii altei echipe.

Din fericire exista o ancora, aceasta a suporterilor, dupa cum cred eu ca in atentia opiniei publice sportive, dupa 2013, exceptand acel an in care am avut o calificare in preliminariile Europa League, suporterii au tinut Dinamo pe posterul fotbalului europen. Anecdotic, nu putem sa nu ne amintim cum s-a nascut motto-ul Doar Dinamo Bucuresti!", a spus Nicolae Badea pentru playsport.ro