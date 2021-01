Surpriza TOTALA: Dinamo l-a pus manager pe prietenul apropiat al lui Contra! Anunt de ultima ora

Dinamo are un nou manager sportiv!

Marius Nicolae, fost conducator la Petrolul si U Cluj, un apropiat de-ai lui Contra, a fost numit la Dinamo. Nicolae a colaborat excelent cu fostul antrenor al 'cainilor' la Petrolul, iar Contra l-a vrut alaturi de el inclusiv in perioada in care a antrenat in China, la Guangzhou R&F. Niculae a fost anuntat oficial de Dinamo pe pagina de facebook a clubului.

"Este o zi importanta pentru mine, ma bucur ca pot sustine Dinamo si dintr-o pozitie oficiala. Pana acum, am facut-o cu inima doar din stadion sau din fata televizorului, ca membru DDB. Sper ca impreuna sa salvam acest club atat din punct de vedere financiar, cat si sportiv", a spus Nicolae pentru site-ul lui Dinamo.