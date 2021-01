Revenire de senzatie la FCSB! Dragos Nedelcu s-a recuperat dupa accidentare si este disponibil pentru meciul cu Astra

FCSB va juca vineri impotriva Astrei Giurgiu in primul meci oficial din 2021.

La aceasta partida antrenorul Toni Petrea se va putea baza si pe Dragos Nedelcu, potrivit Fanatik.

Fotbalistul de 23 de ani a lipsit mai bine de 6 luni de pe teren din cauza unei rupturi de ligamente suferite in meciul cu CFR Cluj din iunie.

Jucatorul care poate evolua atat fundas central cat si mijlocas defensiv a revenit la antrenamentele conduse de Toni Petrea in luna decembrie.

Antrenorul ros-albastrilor a aflat chiar in ziua meciului cu Astra ca se poata baza din nou pe fotbalistul venit de la Viitorul in 2017 in schimbul sumei de 2 milioane de euro.

Ramane de vazut insa daca Petrea va lua decizia de a-l forta pe Nedelcu inca de la primul meci, existand totusi riscul ca el sa nu se fie recuperat 100% si astfel accidentarea sa recidiveze.