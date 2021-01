Prima reactie a lui Gueye dupa filmarea in care injura Dinamo: "Eram cu mintea pierduta!" Mesajul transmis de senegalez fanilor dinamovisti

Dupa ce scandalul a capatat proportii uriase, fosti fotbalisti dinamovisti avand reactii foarte dure la adresa sa, Gueye a tinut sa transmita un mesaj prin care sa isi justifice faptele.

"Pentru mine normal ca nu e un videoclip bun pentru ca eram la o petrecere cu alcool, dar vreau in primul rand sa spun ca asta s-a intamplat acum doua luni! In acel moment eram foarte suparat si cu mintea pierduta pentru ca nu eram platit de club si viata mea nu era una fericita.

In momentul in care am venit la Dinamo mi s-au promis multe lucruri si nu s-a respectat nimic din ce am stabilit. In momentul acela recunosc ca nu eram concentrat pe fotbal. Tot ce mi-am dorit a fost sa ma relaxez si sa nu ma mai gandesc la probleme! Din ce am spus in acel videoclip nu este nimic legat de suporteri sau de Dinamo!

Respect enorm fanii si echipa, avem o relatie foarte buna! Toate acele cuvinte erau indreptate catre cei care m-au adus aici. Stiu ca atitudinea mea nu a fost corecta si nu ar fi trebuit sa fac asa ceva, dar nu am avut niciun moment intentia sa jignesc pe cineva. Eu doar am vorbit despre situatia mea.

M-am referit la cei care m-au adus aici, m-au mintit si mi-au facut viata un calvar. Am jucat si eu la Everton, la echipa nationala a Frantei si in Turcia, dar niciodata nu am trait asa ceva. Repet, vorbele mele au fost indreptate catre Cortacero si ai lui, nu catre fani sau echipa!

Daca nu mi-ar fi placut clubul Dinamo as fi cerut rezilierea, dar eu am discutat cu suporterii din DDB si am semnat un nou contract tocmai pentru ca Dinamo este un club mare si iubesc suporterii acestei echipe", a spus Magaye Gueye potrivit ProSport.

SURSA FOTO: PRO SPORT