Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “Zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026

Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul "Zeiţei de la Montreal" înaintea anului olimpic 2026
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

Strălucitoare, purtând o rochie cu aspect metalic, ea a făcut urări în engleză şi în română.

“Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voştri şi să aveţi un an 2026 extraordinar, care este de asemenea an olimpic.

Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc şi un an minunat! La mulţi ani!”, a spus Nadia.

În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

Nadia Comăneci

  • Nadia comaneci
