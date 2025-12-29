Cel mai bun exemplu, remontada spectaculoasă cu Feyenoord, scor 4-3, din faza principală Europa League, când roș-albaștrii au revenit de la 1-3 și au câștigat cu un gol marcat de Florin Tănase în prelungiri după o acțiune superbă a lui Juri Cisotti.

Mihai Stoica, laude pentru Juri Cisotti

Italianul transferat de campioana României de la Oțelul în iarna anului trecut continuă să impresioneze la FCSB. Chiar și Mihai Stoica a fost uimit de Cisotti, pe care l-a numit ”cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că ascensiunea lui Cisotti este cu atât mai remarcabilă cu cât în trecut a evoluat în eșaloanele inferioare din Italia, iar Oțelul l-a transferat pe vremea când se afla în Liga 3.

”Cisotti este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine. Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa.

Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază iconică. O fază pe care cred că am să o văd toată viața”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.