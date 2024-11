Cea mai mare dezamăgire: New York Jets

Cea mai mare dezamăgire: New York Jets. Ceea ce trebuia să fie un sezon al confirmărilor pentru Jets s-a transformat rapid într-un fiasco. Veteranul quarterback Aaron Rodgers, ce de care se legau marile speranțe ale fanilor la un sezon de succes, evoluează dezamăgitor, chiar și după ce Jets l-au achizitionat pe Davante Adams, wide receiver, pentru a reface cuplul Rodgers – Adams care a adus atât de mult succes în perioada petrecută de cei doi la Green Bay Packers. New York Jets și-a concediat deja antrenorul, pe Robert Saleh, și, cu un bilanț negativ(3 victorii contra 6 înfrângeri) are șanse minime de a-și câștiga divizia în care Buffalo Bills are 7 victorii și doar două înfrângeri.

Cel mai bun antrenor: Andy Reid

Cel mai bun antrenor: Andy Reid, Kansas City Chiefs. Antrenorul celor de la Chiefs face o treabă extraordinară în tentativa echipei de a scrie istorie prin câștigarea celui de-al treilea Super Bowl consecutiv. Kansas City Chiefs este singura echipă neînvinsă la jumătatea sezonului regulat în condițiile în care și-a pierdut accidentați cei doi wide receiveri de top(Rashee Rice și Marquise Brown), plus cei mai bun running back(Isiah Pacheco). În ciuda situației dificile, Andy Reid a găsit de fiecare dată rețeta câștigătoare pregătind o tactică de joc excelentă și beneficiind de serviciile celui mai bun quarterback din lume în persoana lui Patrick Mahomes. Kansas City Chiefs rămâne aceeași echipă de nivel înalt iar lupta pentru un loc în Super Bowl se anunță pasionantă într-o conferință din care mai fac parte grupări de calitate precum Baltimore Ravens, Buffalo Bills și Houston Texans. 4 echipe pentru un singur loc în cel mai urmărit eveniment sportiv al planetei – Super Bowl LIX, în direct pe voyo.ro, 09 februarie 2025, New Orleans.