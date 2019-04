SE LEAPADA de FCSB! "Ne spun ca suntem tarani din Ilfov si satelitul FCSB-ului!" Raspuns DUR al antrenorului

Ilie Poenaru, antrenorul lui FC Clinceni, spune ca echipa sa e independenta.

Pozitionata excelent in lupta pentru promovare, FC Clinceni nu va face jocurile FCSB-ului, echipa de unde are imprumutati mai multi jucatori. Poenaru spune ca nu are nicio clauza care sa-l oblige sa foloseasca un numar minim de fotbalisti de la FCSB in timpul meciurilor din B.

"Jumatate din lotul nostru e format din juniori, iar cealalta jumatate din fotbalisti cu experienta. Juniorii au educatie foarte buna, au calitate, ceea ce conteaza foarte mult. A fost un plus pentru noi sa avem fotbalisti de la Hagi, Dinamo, FCSB si asa mai departe. Avem discutii cu cei de la FCSB, dar nu sunt obligat sa joc cu patru jucatori de la ei in teren. Am o relatie foarte buna cu Vasi Geambazi, care mi-a spus ca joaca cine merita. Discutam de jucatori, dar nu mi s-a impus ceva. Jucatorii pe care-i avem imprumutati vor ramane aici si daca promovam. De ce sa plece? Pot juca foarte bine aici. Ma deranjeaza ca inca nu vrea lumea sa ne ia in seama. Suntem catalogati ca tarani de la Ilfov", a spus Poenaru pentru Liga2.ro.