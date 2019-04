FCSB voia sa inceapa REVOLUTIA cu el, dar de luni bune e DAT DISPARUT! Ce se intampla cu primul jucator pe care Teja i l-a cerut lui Becali

Una dintre tintele lui Becali din iarna trece printr-o perioada dificila.

Bulgarul Ivanov, pe care Teja i l-a recomandat lui Becali pentru un transfer in pauza de iarna, nu mai e titular nici macar la Medias.

"Mi-a zis Teja ca Ivanov e perfect pentru ce vrem sa facem noi, o echipa de posesie", spunea Becali in ianuarie. Negocierile au fost sistate dupa ce FCSB a pus doar o intrebare la Medias, apoi s-a orientat spre alte tinte. Totul a picat dupa transferurile lui Matei si Stoian, jucatori care ulterior au ajuns sa nu mai fie nici macar pe banca la FCSB.

Nici lui Ivanov nu i-a mers prea bine in 2019. Edi Iordanescu nu-l considera titular la mijlocul terenului. Ultima data, Ivanov a fost in formula de start la mijlocul lui februarie, la 0-0 cu Dunarea Calarasi. In total, in intreg sezonul, Ivanov are 14 meciuri ca titular, doar 4 cu Iordanescu Jr. pe banca.

Conform Gazetei Sporturilor, Gazul a cerut 400 000 de euro pentru a-i permite lui Ivanov sa se transfere la inceputul anului, suma pe care Becali n-a vrut s-o achite.