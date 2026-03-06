Tehnicianul a subliniat că obiectivul principal pe stadionul Ferraris este obținerea unui rezultat pozitiv, trecând peste sentimentele pe care i le trezește reîntâlnirea cu echipa unde și-a petrecut mare parte din cariera fotbalistică.

„A fost cea mai proastă partidă de când sunt la Genoa, dincolo de erorile comise în alte meciuri și de forța adversarului. Cu acea ocazie a lipsit reacția și a fost cel mai trist lucru, lucrul care mi-a displăcut cel mai mult. M-am obișnuit deja cu această situație. Sunt concentrat pe punctele pe care trebuie să le obținem. Este o plăcere să jucăm acasă, ultima amintire pe care o am de pe Ferraris este aceea a unui stadion în sărbătoare, cald și entuziast. Aș vrea să intru pe teren și să-l găsesc la fel și duminică”, a explicat De Rossi.

Probleme de lot pentru ambele formații

Genoa se confruntă cu mai multe absențe și incertitudini pentru partida de duminică, 8 martie. Baldanzi va lipsi, Norton-Cuffy și Otoa necesită evaluări suplimentare, iar Onana a suferit o entorsă chiar la antrenamentul de vineri, devenind incert. În plus, Malinovskyi, Masini și Marcandalli riscă suspendarea la următorul cartonaș galben. În tabăra Romei, Wesley este suspendat, iar Paulo Dybala este accidentat.

„Va lipsi Paulo, căruia îi trimit o îmbrățișare uriașă, așa cum am făcut-o și acum două zile. Dar, în orice caz, vorbim despre o echipă foarte puternică. Să crezi că pot fi abordabili chiar dacă le lipsesc jucători este o nebunie. Pot bate pe oricine datorită calității posesiei, a jucătorilor care pot decide meciul, iar atunci când au mingea nu te lasă să respiri. Trebuie să obțin puncte duminică: dacă toți trei vor fi suspendați, vor fi alții pentru meciul cu Verona. Nu țin cont de avertismente în alegerile mele. Trebuie să încercăm să câștigăm cu Roma, iar dacă nu se poate vom încerca să facem un egal, dar cu siguranță nu cu gândul la meciul următor”, a mai transmis antrenorul.

Genoa ocupă locul 15 în Serie A, cu 27 de puncte și are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne în afara locurilor de retrogradare.