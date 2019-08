"Suntem intr-o situatie mai grava decat Dinamo, ei n-au conditiile noastre! E rusinos ce se intampla!" Tanase dupa a 4-a infrangere la rand a FCSB in Liga 1

Stelistii vor sa uite rezultatele din campionat si sa se concentreze exclusiv pe dubla cu Guimaraes din Europa League.

Tanase cere mobilizare maxima inaintea partidelor cu Guimaraes! Atacantul spune ca situatia de la FCSB e mai grava decat cea in care se afla rivala Dinamo.

"E din ce in ce mai complicat pentru noi. Trebuie sa ne analizam, sa vedem unde am gresit, sa ne adunam. Suntem foarte jos in campionat, niciodata Steaua n-a fost asa jos, e o rusine pentru noi. Luam goluri copilaresti, nu marcam suficient... Ne-am creat ocazii azi, am avut si doua penalty-uri neacordate. Micile detalii fac diferenta.

Trebuie sa ne focusam pe meciul de joi, e probabil cel mai important meci am sezonului, includ aici si returul. E o dubla extrem de importanta. Daca nu ne vom califica in grupele Europa League va fi foarte grav. Suntem la 10 puncte de primul loc. Din pacate, cred ca noi suntem intr-o situatie mai grava decat Dinamo. Nu conteaza ca ei sunt pe ultimul loc, nu cred ca ei au conditiile noastre si bugetul nostru", a spus Tanase.