FCSB 1-2 POLI IASI | "Am o presimtire ca vom arata cu totul altfel in fata lui Guimaraes!" :)) Ce spune Adi Popa dupa primul meci de la revenirea la FCSB

Adi Popa s-a intors la FCSB, dar a gasit o echipa departe de cea pe care o lasase in urma cand a plecat la Reading.

Popa e convins ca situatia se poate schimba. Are incredere in lot. Mijlocasul refuza sa atace arbitrajul. Barsan nu a dat penalty la un fault comis de Diallo asupra lui Popa in careu.

"E o situatie dificila, dar suntem destui cu experienta. Norocul nostru e ca joi avem un meci foarte important, putem acoperi aceste rezultate negative. E primul meu meci oficial, amicalele nu se compara cu cele oficiale. O sa fac tot ce tine de mine sa ajung la un nivel optim, cel pe care si-l doresc toti din club. Nu vreau sa comentez faza de la penalty, eu am simtit ca mi-a dat peste picior. Nu am vazut reluarile, daca a fost sau nu penalty, conteaza mai putin pentru ca rezultatul nu-l putem schimba. Infrangerile au venit in anumite conjuncturi. Cred ca dupa dubla cu Guimaraes vom reveni pe linia corecta, o sa vina si pauza, o sa-si revina jucatorii accidentati, o sa ne antrenam, o sa legam jocul. E o situatie foarte dificila, trebuie sa obtinem maximum din meciurile care vor urma. Joi vom arata cu totul altfel, am o presimtire ca asa se va intampla", a spus Popa la Digisport.