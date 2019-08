Se SPARGE banca la FCSB! SOC dupa a 4-a infragere consecutiva in campionat?! Anuntul lui Narcis Raducan

Stelistii au negociat cu mai multi antrenori, dar nu s-au inteles cu niciunul. Andronache si-a castigat timp dupa victoria cu Mlada, din turul 3 preliminar al Europa League.

Are sanse mici sa mai fie pe banca in meciul cu Vitoria Guimaraes, de joi seara. Narcis Raducan lasa de inteles ca decizia in privinta numirii unui nou antrenor la FCSB va fi luata in primele zile ale saptamanii viitoare.

"Vom analiza si vom lua si masuri. Nu le putem anunta la 10 minute de la finalul meciului. Nu ne incalzeste faptul ca am dominat teritorial. Noi trebuie sa jucam fotbal, nu sa ne preocupam de arbitraj. Voi avea opinia mea in legatura cu banca. E momentul sa luam decizii pentru ca istoria acestui club inseamna mult mai mult decat aceste 4 infrangeri. Jucatorii isi dau interesul, se pregatesc bine. Vom lua masuri foarte rapid. De maine, de poimaine noi trebuie sa luam decizii atat in privinta staff-ului, cat si a lotului.

Mai sunt doua saptamani din perioada de transferuri, in felul acesta nu putem ajunge in decembrie macar aproape de CFR Cluj. Peste toate, exista si potential de crestere. Nu ma sperie ce se intampla, crezi ca stiu ce e de facut. Important e sa lucram impreuna si sa luam deciziile potrivite.

Trebuie sa fim inspirati, nu e o situatie simpla. Trebuie intervenit. Cat timp lucrurile nu merg asa cum trebuie, e in pericol si dubla cu Guimaraes. Suntem foarte preocupati si de acest lucru. Nu obisnuiesc sa dau verdicte la finalul meciurilor. Deciziile trebuie luate profesionsit si nu impulsiv.

Am mai trecut prin astfel de momente, nu se termina lumea. Important e sa lucram in echipa, sa fim inspirati, sa muncim in continuare. Am fost la echipe cu probleme grave financiare, la cluburi cu patronul privat de libertate. Aici nu ne lupseste nimic, dar iata ca nu e de ajuns. Cand lucrurile nu merg, te gandesti si la schimbarea bancii tehnice. Decizia se ia in echipa, sigur", a spus Raducan.