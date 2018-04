"Suntem cu o mana pe trofeu!" Becali, sus pe masina dupa remiza cu CFR! Cum face calculele pentru titlu. VIDEO

FCSB 1-1 CFR / Gigi Becali s-a bucurat retinut dupa remiza obtinuta pe final cu marea rivala.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Cu 3 etape inainte de final, Becali spune ca FCSB e cu o mana pe trofeu. Totusi, Astra, Viitorul, Craiova si Iasi pot da peste cap calculele sale in in finalul de sezon. FCSB are 2 puncte in fata celor de la CFR si golaveraj mai bun.

"Am avut emotii cand au marcat ei, dar apoi nu. Am zis "asta e", asta e fotbalul. Apoi m-am rugat la Maica Domnului, am cerut un egal. Si m-a ascultat si mi-a dat. Am zis ca poate nu merit, dar uite ca mi-a dat un gol care face cat un campionat. Avem golaveraj, avem meciul direct, ei nu pot marca cinci goluri cu Viitorul sau cu Astra.

Sunt multumit de jocul echipei din prima repriza. In repriza a doua, ei au avut un plus. Noi trebuia sa marcam in prima repriza, a fost un Budescu iesit din forma. Gnohere, la fel, dar a fost un meci de mare lupta. In repriza a doua nu am mai jucat nimic, au fost doar ei pe teren, au fost mai motivati...Dar a fost prea multa incrancenare si e bine ca a iesit asa. Conteaza ca suntem pe primul loc la ora asta, avem doua puncte avans. Daca ma punea cineva sa semneze pentru 1-1 sau 0-0, semnam cu ochii inchisi. Ei mai au sanse 30%, atat! Avem deja o mana pe trofeu. Am incredere in Astra care poate sa traga la cupele europene. Am incredere in Craiova. Conteaza ca noi am egalat si suntem pe primul loc cu doua puncte avans.

Arbitrajul mi s-a parut extraordinar, nu ai ce sa-i reprosezi lui Kovacs. Ei cereau penalty, dar nu se cere. Daca esti arbitru destept, nu dai. Si nu a dat. Bine a facut! Am zis inainte ca e arbitru mare si a fost", a spus Becali la final.

PROGRAMUL FCSB si CFR

CSM Poli Iasi-FCSB

CS U Craiova-FCSB

FCSB-Astra

CFR Cluj-CS U Craiova

Astra-CFR Cluj

CFR Cluj-Viitorul