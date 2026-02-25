Cristiano Ronaldo (41 de ani) a deschis scorul în partida Al Najma - Al Nassr, restanță din etapa a zecea a campionatului din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo, decisiv în Al Najma - Al Nassr

Starul lusitan a transformat, în minutul 7, o lovitură de pedeapsă. CR7 a ajuns altfel la golul cu numărul 965, pentru cluburile din carieră și pentru echipa națională.

La pauză, Al Nassr conduce cu 3-0. A făcut 2-0 în minutul 31, prin Kingsley Coman. Al treilea gol a fost marcat de către Inigo Martinez în 42'.

Al Nassr, aproape de revenirea pe locul 1

Dacă nu se va întâmpla o surpriză și își va asigura victoria, formația la care joacă Ronaldo va reveni pe primul loc în Saudi Pro League cu 58 de puncte, urmată de Al Ahli (56) și Al Hilal (55).

Distribuția golurilor marcate de CR7 arată în felul următor: Real Madrid - 450, Manchester United - 145, Portugalia - 143, Juventus - 101, Al Nassr - 121 și Sporting Lisabona - 5.