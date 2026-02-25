Căpitanul selecționatei sud-americane a rememorat într-un interviu recent anii petrecuți în cantonamentele echipei. Messi a povestit cum prietenia sa cu Aguero s-a consolidat în timp, după ce inițial a stat în cameră cu un alt coleg cunoscut, Javier Saviola. Cei doi au ajuns să fie de nedespărțit până la momentul în care problemele cardiace i-au oprit cariera lui Aguero.

Din colegi de cameră, prieteni pe viață

Fostul atacant a fost nevoit să își încheie activitatea profesională în 2021, din motive medicale.

„La naționala Argentinei am început să împart camera cu Saviola. Eram foarte asemănători și a fost ușor să ne înțelegem... Mai târziu, am început să împart camera cu Kun Aguero. Îl cunoșteam bine pe Kun. Era foarte ușor să te înțelegi cu el în fiecare zi și mi-am petrecut toată cariera la naționala Argentinei alături de el. Când a trebuit să se retragă, s-a creat un gol pe care nimeni altcineva nu l-a umplut. M-am simțit singur”, a spus Messi despre relația cu Aguero.

Chiar dacă nu a mai putut juca alături de el, Aguero a rămas aproape de grupul echipei naționale. El a fost prezent în Qatar la Cupa Mondială din 2022, unde a luat parte la sărbătoarea de pe teren după câștigarea trofeului de către Argentina.