EXCLUSIV Stuttgart nu l-a uitat pe Ionel Ganea! Gestul făcut de echipa din Bundesliga

Stuttgart nu l-a uitat pe Ionel Ganea! Gestul făcut de echipa din Bundesliga
Ionel Ganea, jucător important în istoria lui VfB Stuttgart, a evoluat în naționala României în 45 de meciuri și a marcat 19 goluri.

Ionel Ganea, unul dintre cei mai valoroși atacanți români de după 1989, nu a fost uitat de nemți. Idol al fanilor lui Stuttgart pentru combativitatea și eficiența sa, Ganea a stabilit un record care a stat mult timp în picioare în Bundesliga: a fost cel mai bun marcator al campionatului din postura de rezervă.

Stuttgart nu l-a uitat pe Ionel Ganea

Stuttgart nu l-a uitat pe Ionel Ganea și l-a invitat la meciul de joi, din Europa League, din Germania, contra scoțienilor de la Celtic Glasgow, potrivit informațiilor Sport.ro. Stuttgart s-a impus în deplasare, în manșa tur, cu scorul de 4-1, iar returul pare a fi facil pentru gruparea lui Sebastian Hoenes. Manșa retur din play-off-ul pentru oprimile Europa League are loc joi, de la 19:45.

Stuttgart nu l-a uitat pe atacantul care în perioada 1999-2003 a evoluat în 110 partide pentru nemți și a înscris 35 de goluri, într-o perioadă în care formația era înțesată de vedete, printre care playmaker-ul bulgar, Krasimir Balakov, bun prieten cu Ionel Ganea.

FOTO de colecție | Ionel Ganea la VfB Stuttgart

  FOTO de colecție | Ionel Ganea la VfB Stuttgart
"Câine-șef". Ionel Ganea numește cel mai bun jucător al lui Dinamo, dar a văzut și un punct slab. "Scârțâie!"
Ionel Ganea la EURO 2000/sursa foto: Getty
Ionel Ganea (Dinamo) / Foto - Gabriel Chirea
Dennis Man, lăudat de Ionel Ganea. "Lider, util, 'culoar' pentru a ajunge la o echipă mare!" 
Ionel Ganea: "Jurgen Kohler, cel mai puternic fundaș întâlnit când jucam la VfB Stuttgart"

Cu Bayern dădeai lupte aprige cu fundașii lor.
Dar cel mai tare fundaș râmâne Jurgen Kohler de la Dortmund, campion mondial - foarte puternic, un tip ca o stâncă, greu de trecut de el, dar îl mai depășeam când jucam cu Dortmund. La Bayern Lothar Matthaus conducea tot jocul toată apărarea. L-am prins jucând libero, Bayern miza pe un sistem 1-4-1-4. Se transformau în 4-3-3. Îl lăsau pe Matthaus să urce, să ordoneze atacurile.

De la Stuttgart cu cine te-ai înțeles cel mai bine? 
Am avut colegi cu care m-am înțeles bine, de exemplu, Thomas Berthold cu care mă înțelegeam foarte bine, apoi Zvonimir Soldo, Lisztes, colegul de cameră. Brazilianul Bordon. Aleksander Hleb... 

Ionel Ganea: "Pe Hleb îl duceam cu mașina, îl aduceam să mănânce la mine. Mă bucur că am putut face ceva pentru el"

Hleb, bielorusul de la Arsenal și Barcelona.
Da, da. Îl duceam cu mașina, îl aduceam să mănânce la mine, era tânăr, avea 18 ani. Stăteam apropape unul de altul, îl luam de acasă, îl duceam la antrenament, mă bucur că am putut să fac ceva pentru el. 

