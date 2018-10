Becali A DECIS! Ce face cu Dica dupa infrangerea cu Chiajna: Soarta antrenorului depinde de asta

FCSB a pierdut meciul cu Chiajna, scor 0-1.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Dupa partida, Gigi Becali a vorbit despre soarta lui Nicolae Dica pe banca FCSB. Acesta a comentat scandarile fanilor, care au cerut demisia antrenorului si a explicat care este situatia acestuia din urma in acest moment.

Patronul de la FCSB sustine ca ii va face evaluarea lui Dica dupa 13 etape si nu dupa aceasta infrangere. Becali sustine ca nu se gandeste la demiterea antrenorului atat timp cat echipa se afla pe primul loc.

"Nici eu nu am niciun gand de demitere. Noi am jucat, a fost o chestiune asa, am jucat la o singura poarta. Tanase, da gol daca esti atacant. Nu exista demisie, nu exista demitere. Nu fac caz dintr-o chestie de nimic. Am jucat bine, ca dovada ca nu au fost shimbari la pauza", a declarat Becali la DigiSport.

Nici Nicolae Dica nu se simte presat de reactia fanilor de la finalul partidei. Acesta a explicat ca nu isi va da demisia.

"Sunt doi-trei insi care de la inceputul jocului vorbesc. Nu ma intereseaza ceea ce spun. Demisia nu mi-o voi da. Daca decide conducerea sa vina alt antrenor, ok. Nu am facut ce trebuia si am pierdut. Cei care au intrat pe teren trebuia sa dea totul. Avem un moral bun, trebuia sa pastram distanta de 4 puncte. Nu s-a decis campionatul in aceasta seara", a fost declaratia lui Dica.

In ciuda infrangerii, FCSB ramane lider in Liga 1, la o diferenta de 1 punct fata de CFR.