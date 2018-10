"Fanii i-au cerut demisia lui Dica? Foarte bine!" Reactia lui Becali dupa meci. Doi jucatori criticati: "Au fost in plus pe teren!"

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Gigi Becali a plecat dezamagit de la stadion, dupa infrangerea suferita de FCSB in fata Chiajnei, 0-1.

Becali n-a vrut sa comenteze prea mult scandarile de la finalul partidei, cand suporterii i-au cerut demisia lui Dica.

A glumit cand a fost intrebat despre masurile pe care le va lua in perioada urmatoare, pana la meciul cu Craiova.

"E un meci pe care nici nu stiu sa il comentez, nu stiu ce sa spun. Fanii strigau demisia? E bine, daca strigau fanii, foarte bine. Eu nu stiu ce sa strig, ca nu stiu ce sa zic."

"Singurul lucru, ce am vazut eu ca nu merge, Tanase si Man. Au fost in plus pe teren. In rest nu stiu ce sa zic."

"Planici? Gol luat aiurea, n-a anuntat nimic faza aia."

"E pacat ca n-am reusit sa mentinem diferenta."

"O sa iau masuri, da... sa ne mutam de pe locul 1, sa ne ducem mai sus de atat. Vreau locul 1 first."

"Suntem pe locul 1, asta e important. Suntem la mana noastra la campionat", a spus Becali dupa meci.