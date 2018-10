Transfer blocat printr-un simplu telefon! Mutarea uriasa gandita de Becali la FCSB a fost deturnata: "Am avut si eu o contributie!"

Gigi Becali a incercat o lovitura uriasa pe piata transferurilor, insa mutarea sa a fost blocata printr-un simplu telefon.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Cornel Talnar, unchiul lui Gicu Grozav, spune ca el a fost cel care l-a convins pe jucator sa revina la Dinamo.

"Va dati seama ca am avut si eu o contributie in transferul sau. I-am si spus: 'Bai baiatule, in tara, uita sa joci la alta echipa, doar la Dinamo!'. Bine, si el e 'caine', prin faptul ca unchiul lui, adica eu...l-am crescut sub dominatia dinamovista, a 'cainilor rosii'. El e un baiat extraordinar si ma bucur din suflet ca a ajuns la Dinamo, ca a reintrat in circuit. A avut cateva oferte foarte bune din strainatate. Din Asia, Grecia, Rusia, de la echipa lui Bicfalvi, dar cea mai buna era de la Zurich, dar cineva il tot pacalea, zicea ca-l duce pe nu stiu unde, si atunci i-am spus sa joace in tara", a declarat Cornel Talnar.

Gigi Becali i-a oferit un salariu lunar de 25.000 de euro pentru a veni la FCSB, insa fotbalistul a ales sa semneze cu Dinamo pentru un salariu de doar 10.000 pe luna.