Anuntul TRANSANT al lui Becali dupa infrangerea de la Chiajna! Decizia luata de patron il pune pe jar pe Dica: "Nu mai iau si cu asta basta!"

FCSB a fost invinsa cu 1-0 de Chiajna.

Dupa meci, fanii i-au cerut demisia lui Nicolae Dica, iar Gigi Becali a reactionat si a spus ca nu se pune problema demiterii antrenorului acum.

Totodata, Gigi Becali a dat si o veste referitoare la transferuri. Patronul FCSB a spus "stop" aducerii de jucatori la echipa.

"Mie mi-a placut de Filip fundas central. Pentru ce sa iau? Nu mai iau niciun jucator, asta e echipa si cu asta basta", a declarat Becali la DigiSport.

Gigi Becali sustinea ca are mai multi jucatori in vizor si ca vrea sa ii transfere in iarna.

Nicolae Dica a trebuit sa improvizeze din nou pe linia de fund, dupa accidentarile care au venit la rand in ultima perioada.