Aventura ciudată a lui Florinel Coman, la Al-Gharafa (Qatar), se poate încheia, în ianuarie, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Dacă plecarea românului se va produce, într-adevăr, ar fi pentru a doua oară când portughezul Pedro Martins se va debarasa de Florinel, în perioada de transferuri de la începutul anului. În februarie, tot la cererea antrenorului de la Al-Gharafa, Coman a fost împrumutat, la Cagliari. Atunci, în locul său a fost luat un fundaș sud-american.

Chiar dacă nu e în grațiile lui Pedro Martins, Coman a reușit să demonstreze că, totuși, n-a uitat fotbalul, de când e marginalizat, la Al-Gharafa. Luni, în partida cu Al-Wahda (Emirate), românul a fost al doilea cel mai bun jucător al echipei sale, notat cu 7,5 de Flashscore. Doar autorul golului victoriei, de 1-0 pentru Al-Gharafa, islandezul Aron Gunnarsson a primit o notă mai mare: 7,8.

