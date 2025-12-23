FOTO ȘI VIDEO Coman, ce onoare: Florinel a strălucit sub ochii căpitanului Realului

Florinel Coman (27 de ani) a fost printre cei mai buni jucători de pe teren, în meciul Al-Gharafa – Al-Wahda din etapa a 6-a din Champions League.

Aventura ciudată a lui Florinel Coman, la Al-Gharafa (Qatar), se poate încheia, în ianuarie, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Dacă plecarea românului se va produce, într-adevăr, ar fi pentru a doua oară când portughezul Pedro Martins se va debarasa de Florinel, în perioada de transferuri de la începutul anului. În februarie, tot la cererea antrenorului de la Al-Gharafa, Coman a fost împrumutat, la Cagliari. Atunci, în locul său a fost luat un fundaș sud-american.

Chiar dacă nu e în grațiile lui Pedro Martins, Coman a reușit să demonstreze că, totuși, n-a uitat fotbalul, de când e marginalizat, la Al-Gharafa. Luni, în partida cu Al-Wahda (Emirate), românul a fost al doilea cel mai bun jucător al echipei sale, notat cu 7,5 de Flashscore. Doar autorul golului victoriei, de 1-0 pentru Al-Gharafa, islandezul Aron Gunnarsson a primit o notă mai mare: 7,8.

Dani Carvajal a vizitat clubul Al-Gharafa și l-a văzut pe Coman la lucru

Florinel Coman a făcut show sub ochii lui Dani Carvajal

Revenind la fostul star al FCSB-ului, prestația sa foarte bună, cu o bară în prima repriză și un penalty scos în partea a doua, după cum Sport.ro a arătat aici, s-a produs sub ochii unui colos din fotbalul mondial.

La meciul Al-Gharafa – Al-Wahda de ieri a asistat și spaniolul Dani Carvajal (33 de ani), căpitanul Realului! Acesta s-a aflat, la Doha, a vizitat sediul clubului Al-Gharafa, a avut o întâlnire cu Sheikh Jassim bin Thamer Al Thani (președinte Al-Gharafa), după care a văzut meciul din Champions League.

