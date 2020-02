Mirel Radoi rupe tacerea! Ce spune despre revenirea la nationala a lui Sapunaru, Stefan Radu si Bogdan Stancu

Mirel Radoi a vorbit despre posibilitatea convocarii lor.

Selectionerul si-a exprimat dorinta de a-i readuce la echipa nationala pe cei trei jucatori. De Sapunaru s-a speculat ca ar fi primul cu care s-a inteles si acesta a acceptat sa revina la lot, in caz ca selectionerul va avea nevoie de el.

Mirel Radoi a evitat sa spuna daca a vorbit cu vreunul dintre ei pentru a evita polemicile:

"Nu am cum sa spun, pentru ca daca as spune ca revine sau nu revine, am discutat sau nu am discutat, se va crea o polemica cu alt jucator. De ce l-a sunat pe Sapunaru si nu m-a sunat pe mine Radoi, de ce l-a sunat pe X si nu l-a sunat pe Y?

Eu le explic. Si daca ii sun, asta nu inseamna ca automat vor fi convocati. Evolutiile lor de la echipele de club ii vor face sa fie convocati sau nu", a spus Mirel Radoi la Telekom.

Romania va intalni Islanda in semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020, pe 26 martie, ora 21:45. Partida va fi in direct la PRO TV.