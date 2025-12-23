Antrenorul român a primit marți dimineață confirmarea că nu se va putea baza pe niciunul dintre jucătorii accidentați pentru derby-ul cu Atalanta, programat pe 28 decembrie, situația din banda dreaptă devenind critică după ce Matteo Darmian a suferit o recidivă.



Liderul din Serie A are probleme mari de lot înaintea deplasării de la Bergamo. Gazzetta dello Sport a analizat situația nerazzurrilor și a tras un semnal de alarmă, tehnicianul român fiind nevoit să improvizeze într-o zonă cheie a terenului, în lipsa titularilor obișnuiți.



Infermeria rămâne plină până în 2026



Cea mai arzătoare problemă pentru Chivu este flancul drept al apărării. Cu Denzel Dumfries indisponibil pentru o perioadă lungă, toate speranțele se legau de recuperarea veteranului Matteo Darmian. Totuși, staff-ul medical a transmis că revenirea acestuia s-a amânat, lăsând echipa descoperită.



„Nu vin vești bune dinspre infermerie: împotriva Atalantei, Chivu nu va recupera pe nimeni. În cazul lui Matteo Darmian, care zburase în Arabia, se înregistrează o nouă problemă. Revenirea sa nu e atât de aproape pe cât se imagina. Va fi disponibil abia în 2026, ceea ce nu e deloc o veste bună pentru Cristian Chivu, care se trezește cu un crater pe banda dreaptă.



În așteptarea unei decizii decisive pe piața transferurilor – clubul va interveni doar dacă va exista un profil de valoare, nu o simplă soluție de avarie –, tehnicianul român trebuie să gestioneze o zonă strategică a terenului în care, timp de cel puțin două luni și jumătate, nu va fi prezent un titular incontestabil precum Denzel Dumfries”, a notat sursa citată.



Darmian, ajuns la 36 de ani, nu a mai jucat de la jumătatea lunii octombrie. Deși staff-ul tehnic spera să îl aibă la dispoziție pe final de an, absența sa se va prelungi, cel mai probabil, până la meciul cu Parma din 7 ianuarie. Pentru aceeași dată, Chivu speră să îl recupereze și pe Francesco Acerbi, care a suferit o leziune musculară în partida cu Liverpool de la începutul lunii.



Inter este lider în Italia, cu 33 de puncte, având un avans fragil de un punct față de rivala AC Milan.

