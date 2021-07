Sumudica iese la atac inaintea debutului Ligii 1! "Sa nu cumva sa fim doar noi in decembrie in competitiile europene"

Antrenorul CFR-ului a vorbit inaintea meciului cu FCU Craiova.

Deja cu 3 meciuri la activ pe banca formatiei clujene, Marius Sumudica va avea si primul meci din noul sezon al Ligii 1 pe banca ardelenilor, in compania celor de la FCU Craiova, formatie pregatita de Adrian Mutu. Fostul campion de la Astra, "Sumi" nu uita de criticile aduse echipei dupa ultimul meci, cu Borac Banja Luka si trage un semnal de alarma in ceea ce priveste partida cu FCU Craiova.

"E primul meci din Liga 1, noi am mai jucat trei meciuri. Este un joc normal de campionat, pe care va trebui sa-l tratam ca atare si sa castigam. Vor fi schimbari in echipa pentru ca venim dupa 120 de minute jucate in deplasare. Jucatorii care vor intra ar trebui sa demonstreze ca merita sa fie la CFR. N-am reusit sa-i vizionam foarte bine, va fi destul de greu sa pregatesc acest joc. Am incercat sa iau ultimul lor joc, cu Hajduk, dar a fost foarte prost filmat. Stiu cate ceva despre ei, dar nu le pot da detalii amanuntite jucatorilor mei.

Suntem lipsiti de informatii clare. Nu stiu, de ce, a fost un cutremur? Fereasca Dumnezeu! S-a intamplat ceva, vreun incendiu? Aa, de meci? Nu, sunt cu gandul la meciul de maine. Cine ti-a zis, ti-a dat mesaj acum Dorinel? Trimite-i mesaj inapoi lui Dorinel, scrie-i: 'A zis Sumudica ca isi doreste foarte mult urmatorul pas, sa treaca de o echipa din Gibraltar si sa ne calificam in Conference League. In momentul in care vom fi in Conference League, din punct de vedere financiar incercam sa aducem niste bani la club.

Dupa care, vom avea sansa sa continuam in Champions League sau, cel mai rau, in Europa League'.Daca domnul Dorinel Munteanu stie si cunoaste valoarea fotbalului romanesc, ca n-am putea ajunge in Champions League, ii respectam opinia. Eu n-am spus niciodata lucrul asta, dar nici nu promit ca vom ajunge in UCL. Cu siguranta ca ne vom bate sa vedeti CFR Cluj pana in decembrie.

Si as vrea sa vad cate echipe din Romania vor mai juca pana in decembrie in competitii europene. Tare sunt curios sa vad cate echipe din Romania. Cu toate ca eu le doresc bafta. Nu sunt un tip care sa stau asa (n.r - cu degetele incrucisate), cum cred ca au stat unii cand am jucat noi la Banja Luka, cred ca nu si-au taiat unghiile vreo 2 saptamani. Sa nu cumva sa fim doar noi care vom juca pana in decembrie in competitiile europene", a spus Marius Sumudica la conferinta de presa dinaintea partidei cu FCU Craiova.